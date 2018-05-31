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Литва заявляє, що готова виконати рішення ЄСПЛ щодо виплати укладеним компенсації

НовиниПолітика    31.05.2018 - 17:51
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Литва має можливість оскаржити рішення ЄСПЛ

Несприятливий для Литви рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі про існування в минулому на території країни секретної в'язниці ЦРУ США доведеться обов'язково виконати. Про це заявила литовський президент Даля Грібаускайте, передає Delfi.

Зокрема, повідомляється, що згідно з рішенням суду, Литва і Румунія порушили права двох підозрюваних у тероризмі членів угруповання "Аль-Каїда", допоміг ЦРУ в жорстокому поводженні з ними.

"Рішення ЄСПЛ прийнято, воно не сприятливо для Литви. Вже завдано шкоди репутації. У нас є зобов'язання перед Європейською конвенцією з прав людини, тому ми зобов'язані виконувати рішення суду", - заявила глава держави.

Крім того, Литва повинна виплатити заявнику 100 тисяч євро компенсації і 30 тисяч євро на відшкодування витрат. Румунія також заплатить заявнику 100 тисяч євро компенсації, відшкодування витрат він не просив.

У свою чергу міністр юстиції Литви Ельвинас Янкявичюс заявив, що Литва має можливість оскаржити рішення ЄСПЛ у Великій колегії суду.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ЄСПЛ заявляє, що в Румунії з вересня 2003 року до листопада 2005 року розміщувався секретний об'єкт ЦРУ для утримання підозрюваних під вартою. У Литві подібний об'єкт діяв з лютого 2005 року по березень 2006 року. ЄСПЛ рекомендує Литві і Румунії провести повне розслідування і покарати відповідальних за порушення посадових осіб.

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Теги публікації: Литва, ЕСПЧ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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