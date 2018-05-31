ЕСПЧ: Литва и Румыния разрешили ЦРУ пытать заключенных

Эти страны нарушили права двух подозреваемых в терроризме членов группировки "Аль-Каида", которых разрешили пытать

Литва и Румыния нарушили права двух подозреваемых в терроризме членов группировки "Аль-Каида", помогая Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) в жестоком обращении с ними. Об этом говорится в решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в двух похожих делах – "Аль-Нашири против Румынии" и Абу Зубайда против Литвы".

"Суд признал несколько нарушений Конвенции и, в частности, нарушение запрета на применение пыток, вследствие участия государств-ответчиков в программе ЦРУ по тайным задержаниям", - говорится в заявлении суда.

ЕСПЧ заявляет, что в Румынии с сентября 2003 года до ноября 2005 года размещался секретный объект ЦРУ для содержания подозреваемых под стражей. В Литве подобный объект действовал с февраля 2005 года по март 2006 года.

"Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко с ними обращаться вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключение ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению", - говорится в решении.

Также суд отмечает, что не мог получить показания от двух заявителей, поскольку они до сих пор содержатся американскими властями.

ЕСПЧ рекомендует Литве и Румынии провести полное расследование и наказать ответственных за нарушения должностных лиц.

Кроме того, Литва должна выплатить заявителю 100 тысяч евро компенсации и 30 тысяч евро на возмещение расходов. Румыния также заплатит заявителю 100 тысяч евро компенсации, о возмещении расходов он не просил.

По данным американской разведки, Абу Зубайда, палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, в 1990-х годах был главным вербовщиком "Аль-Каиды", а позже стал ключевым посредником, который связывал Усаму бин Ладена с другими ячейками организации.

Абд Аль-Наширі из Саудовской Аравии возглавлял операции "Аль-Каиды" в регионе Персидского залива. Оба были задержаны американцами в 2001 году и сейчас находятся в тюрьмы Гуантанамо.

Напомним, что 18 апреля заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что Украина намерена в этом году подать в Европейский суд по правам человека иск о нарушении прав украинских политзаключенных в России.