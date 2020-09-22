ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Литва заявила об отсутствии единства в ЕС относительно персональных санкций по Беларуси

Вильнюс, Вторник 22 сентября 2020 02:37
Литва заявила об отсутствии единства в ЕС относительно персональных санкций по Беларуси
Фото: Линас Линкявичус (flickr.com/statephotos)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил о "прискорбном" отсутствии единства в Европейском союзе по вопросу введения санкций в отношении властей Беларуси. Он выразил надежду, что проблема будет решена.

Об этом министр сказал в интервью DW.

По его словам санкции важны, однако урегулировать конфликт в Беларуси после президентских выборов одним этим решением невозможно. Необходимо и поддержать белорусский народ, в частности гражданское общество и свободные СМИ.

"Следует сказать, что мы не ждем согласования санкций. Мы также изучаем, как можно поддержать белорусский народ и как гарантировать, что эта поддержка и эти средства дошли до тех, кто в них нуждается - гражданское общество, свободные СМИ", - сказал Линкявичус.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и десятка беларусских политиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьЛитваСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь