UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва запропонувала ПАРЄ створити реєстр осіб, які обходять санкції проти Росії

Архівне фото: Литва запропонувала ПАРЄ створити реєстр осіб, які обходять санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва пропонує Парламентській асамблеї Ради Європи створити реєстр осіб і компаній, які обходять міжнародні санкції проти Росії.

Про це заявив глава делегації Сейму Литви в ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він повідомив, що зареєстрував у Раді Європи пропозицію відповідної резолюції, а сам реєстр, як очікується, буде створено як окрему інституцію в травні-листопаді цього року, коли Литва головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи.

"Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців - реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували", - повідомив Зінгеріс.

Він додав, що це також є посланням усім компаніям з Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн про те, що ті, "хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби", який буде заснований під час їхнього головування в Раді Європи.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяІталіяЛитваПольща