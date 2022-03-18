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Литва запретила вывозить в Беларусь и Россию больше 60 евро наличными

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Вильнюс, Пятница 18 марта 2022 17:32
Литва запретила вывозить в Беларусь и Россию больше 60 евро наличными Фото: Литва ограничила вывоз валюты в Беларусь и Россию суммой 60 евро (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Литовская таможня ограничила сумму наличных в евро, которую можно вывезти в Беларусь или Россию. Те, кто следуют, через литовскую границу, могут везти не больше 60 евро наличных на человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Такая же сумма для личных нужд предусмотрена и для работников компаний, например, для водителей.

При этом вывоз наличных в другой валюте не ограничен.

При обнаружении большей суммы наличных в евро декларация оформлена не будет, а человека вернут в Литву.

Исключение сделали лишь для дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и России. Речь идет о тех, кто по международному праву пользуется иммунитетом.

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