Литва запретила вывозить в Беларусь и Россию больше 60 евро наличными

Литовская таможня ограничила сумму наличных в евро, которую можно вывезти в Беларусь или Россию. Те, кто следуют, через литовскую границу, могут везти не больше 60 евро наличных на человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Такая же сумма для личных нужд предусмотрена и для работников компаний, например, для водителей.

При этом вывоз наличных в другой валюте не ограничен.

При обнаружении большей суммы наличных в евро декларация оформлена не будет, а человека вернут в Литву.

Исключение сделали лишь для дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и России. Речь идет о тех, кто по международному праву пользуется иммунитетом.