Литва заперечила причетність до дронової атаки на РФ
Литва категорично заперечує свою причетність до ймовірної атаки безпілотників на Калінінградську область Росії, зокрема на місто Балтійськ, де розташована військово-морська база Балтійського флоту РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Х.
За його словами, твердження про причетність Литви до атаки є неправдивими та поширюються в соціальних мережах.
"МЗС Литви категорично відкидає брехливі твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо ймовірної причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації", - написав Будріс.
Він також наголосив, що Литва ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для атак на об'єкти на території Росії, зокрема й у цьому випадку.
Атака на Балтійськ
Напередодні у портовому місті Балтійськ Калінінградської області пролунали численні вибухи та зафіксували проліт безпілотників, де розташована база Балтійського флоту.
Згодом місцева влада заявила, що тривога була навчальною, а її причиною став нібито хибний сигнал про повітряну ціль з боку Литви.
В РФ заявили, що ціллю Литви могла стати військово-морська інфраструктура Балтійського флоту Росіїї, база якого розташована у місті.