Литва категорично заперечує свою причетність до ймовірної атаки безпілотників на Калінінградську область Росії, зокрема на місто Балтійськ, де розташована військово-морська база Балтійського флоту РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Х.

За його словами, твердження про причетність Литви до атаки є неправдивими та поширюються в соціальних мережах.

"МЗС Литви категорично відкидає брехливі твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо ймовірної причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації", - написав Будріс.

Він також наголосив, що Литва ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для атак на об'єкти на території Росії, зокрема й у цьому випадку.