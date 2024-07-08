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Литва закупить шведські системи ППО малої дальності на майже 150 млн євро

Литва, Понеділок 08 липня 2024 21:13
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Литва закупить шведські системи ППО малої дальності на майже 150 млн євро Фото: Литва закупить шведські системи ППО малої дальності (SAAB)
Автор: Тетяна Степанова

Литва закупить мобільні системи протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблені у Швеції, на суму 147 млн євро. Вони призначені для захисту певних об'єктів, територій і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомляється, Агентство оборонних ресурсів Міноборони Литви підписало остаточні угоди зі шведською компанією Saab Dynamics. Постачання заплановано на 2025-2027 роки.

Мобільна система ППО малої дальності складається з мобільних центрів управління вогнем, мобільних радарів Giraffe 1X та мобільних вогневих установок RBS70 NG.

"Система призначена для забезпечення захисту певних об'єктів, територій і критичної інфраструктури. Перевагою цієї системи є її мобільність, що робить її такою необхідною. Вона значно розширить можливості литовських Збройних сил. Наразі ми використовуємо систему ППО старого покоління RBS 70 і ракети Bolide", - розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Литва також розглядає можливість придбання у Польщі систем ППО Piorun.

Окрім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в Збройних силах Литви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна рада оборони Литви підтримала рішення щодо виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

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