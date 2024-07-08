ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности почти на 150 млн евро

Литва, Понедельник 08 июля 2024 21:13
UA EN RU
Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности почти на 150 млн евро Фото: Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности (SAAB)
Автор: Татьяна Степанова

Литва закупит мобильные системы противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанные в Швеции, на сумму 147 млн евро. Они предназначены для защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщается, Агентство оборонных ресурсов Минобороны Литвы подписало окончательные соглашения со шведской компанией Saab Dynamics. Снабжение запланировано на 2025-2027 годы.

Мобильная система ПВО малой дальности состоит из мобильных центров управления огнем, мобильных радаров Giraffe 1X и мобильных огневых установок RBS70 NG.

"Система предназначена для обеспечения защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Преимуществом этой системы является ее мобильность, что делает ее столь необходимой. Она значительно расширит возможности литовских Вооруженных сил. Сейчас мы используем систему ПВО старого поколения RBS 70 и ракеты Bolide", - рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Литва также рассматривает возможность приобретения у Польши систем ПВО Piorun.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые сейчас не используются в Вооруженных силах Литвы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Литва ПВО
NEWS
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон