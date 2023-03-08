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Литва закликала ЄС прискорити закупівлю боєприпасів для України

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва наполегливо закликала ЄС прискорити зусилля щодо спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Ми повинні приєднатися до зусиль Міждержавної коаліції, щоб терміново забезпечити Україну необхідними їй боєприпасами. Ми повинні прискорити постачання зброї та боєприпасів в Україну і надати додаткові кошти для закупівлі 155-мм боєприпасів", - заявив він на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС.

За його словами, розмір замовлення боєприпасів має відповідати потребам України.

"Ми повинні виділити додаткові кошти вже у 2023 році", - заявив литовський міністр.

Міністри домовилися про три основні цілі закупівлі боєприпасів:

  • якомога швидше надати необхідну підтримку Україні,
  • поповнити військові запаси країн-членів ЄС,
  • стимулювати європейську оборонну промисловість.

За початковими оцінками, 15 промислових компаній в 11 державах-членах ЄС виробляють боєприпаси необхідного калібру і можуть стати частиною цих спільних зусиль.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС може направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

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