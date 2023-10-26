Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада

Сьогодні, 26 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону імпорту з Росії. 111 парламентарів проголосували за, 6 утрималися.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс розповів, що російський скраплений газ на регазифікаційні об'єкти у Литві доставляла з Польщі компанія Cryogas M&T Polska.

При цьому назви компаній, яким у Литві постачали російський СПГ, поки що не розкривають.

Імпорт скрапленого газу з Росії до Литви через Клайпедський термінал було припинено у березні 2022 року, а з квітня цього року також припинено імпорт російського газу трубопроводами.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав прискорити постачання боєприпасів Україні.