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Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада

Фото: Литва заборонила імпорт російського скрапленого газу з листопада (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Литві з листопада почне діяти заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Сьогодні, 26 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону імпорту з Росії. 111 парламентарів проголосували за, 6 утрималися.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс розповів, що російський скраплений газ на регазифікаційні об'єкти у Литві доставляла з Польщі компанія Cryogas M&T Polska.

При цьому назви компаній, яким у Литві постачали російський СПГ, поки що не розкривають.

Імпорт скрапленого газу з Росії до Литви через Клайпедський термінал було припинено у березні 2022 року, а з квітня цього року також припинено імпорт російського газу трубопроводами.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав прискорити постачання боєприпасів Україні.

 

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