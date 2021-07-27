Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее министерство предлагает правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях. Речь идет об участке границы с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.
"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр.
По ее словам, следует оценить множество факторов.
"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.
Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила строительство стены на границе с Беларусью, а также говорила, что на границу отправят дополнительные войска.