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Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова після скандального рішення ЄС

16:05 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова після скандального рішення ЄС Фото: Фрідман і Усманов опинилися під санкціями (Getty Images)
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Литва ввела національні санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова через їхню підтримку агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса у соцмережі X.

Литовська влада наголосила, що виключення двох впливових російських олігархів зі списку санкцій ЄС стало хибним сигналом.

Кремлівська війна проти України підтримується інтересами, які продовжують отримувати вигоду від російської агресії.

У Вільнюсі заявили, що Литва не відводитиме погляду та вживає рішучих заходів.

Активи Фрідмана та Усманова були заморожені в рамках національного санкційного режиму.

Нагадаємо, Україна та партнери продовжують наполягати на посиленні міжнародних обмежень проти країни-агресорки.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що західні санкції повинні "розривати" економіку РФ, а Київ активно готує нові заходи проти російських олігархів та блокує доступ Росії до іноземних технологій.

Крім того, Сибіга зазначав, що Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини, адже Кремль намагається обходити обмеження та шукати нові шляхи підтримки своєї воєнної машини.

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