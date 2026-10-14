Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова після скандального рішення ЄС

Фото: Фрідман і Усманов опинилися під санкціями (Getty Images)

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Литва ввела національні санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова через їхню підтримку агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса у соцмережі X.

Литовська влада наголосила, що виключення двох впливових російських олігархів зі списку санкцій ЄС стало хибним сигналом. Кремлівська війна проти України підтримується інтересами, які продовжують отримувати вигоду від російської агресії. У Вільнюсі заявили, що Литва не відводитиме погляду та вживає рішучих заходів. Активи Фрідмана та Усманова були заморожені в рамках національного санкційного режиму.