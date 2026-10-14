Литва заморозила активы Фридмана и Усманова после скандального решения ЕС

Литва ввела национальные санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова из-за их поддержки агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.

Активы Фридмана и Усманова были заморожены в рамках государственного санкционного режима.

В Вильнюсе заявили, что Литва не будет отводить взгляд и принимает решительные меры.

Литовские власти подчеркнули, что исключение двух влиятельных российских олигархов из списка санкций ЕС стало ложным сигналом.

Напомним, Украина и партнеры продолжают настаивать на усилении международных ограничений против страны-агрессорки.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что западные санкции должны "разрывать" экономику РФ, а Киев активно готовит новые меры против российских олигархов и блокирует доступ России к иностранным технологиям.

Кроме того, Сибига отмечал, что Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговор, ведь Кремль пытается обходить ограничения и искать новые пути поддержки своей военной машины.