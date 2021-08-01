Литва в воскресенье задержала рекордное количество нелегалов из Беларуси

В воскресенье, 1 августа, на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов. Литовским пограничникам по состоянию на 13:00 удалось задержать более 200 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Нелегальные мигранты идут через литовско-белорусскую границу большими группами. Задержать удалось уже 216 человек. Ожидается, что пограничники до конца воскресенья задержат около 400 нелегалов, если их поток не уменьшится.

До сегодняшнего дня литовские пограничники задерживали максимум 171 нелегала за день.

Как рассказал представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис, если раньше нелегалы из Беларуси переходили границу ночью и только там, где нет видеокамер, то теперь они идут через все участки границы и в любое время суток.