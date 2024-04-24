Литва летом проведет крупнейшие в своей истории военные учения

Литовское правительство приняло специальное постановление, которое позволит военнослужащим из других стран принять участие в масштабных учениях на территории Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Речь идет о международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые пройдут в Литве с 4 по 21 июня.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас , согласно действующему закону страны, если количество прибывающих на обучение в Литву военных и гражданского персонала превышает 1600 человек то необходимо специальное постановление.

Известно, что в учениях BALTOPS 2024 года примут участие до 10 тысяч военных и государственных служащих.

"Это самые большие учения, которые мы когда-либо проводили", - подчеркнул Кащюнас .

По его словам, обучение направлено на подготовку вооруженных сил разных стран и усиление военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море.

Планируется, что для участия в учениях Литвы прибудут военные корабли с экипажами, дополнительный персонал и военно-морской персонал из США, Германии, Нидерландов, Испании, Польши, Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Бельгии. , Португалия и Италия.

Военные учения НАТО

В первой половине 2024 года в НАТО запланирована серия учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Одной из стран, которая примет военных, будет Польша.

Кроме того, с 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии уже прошли масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, в которых приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

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