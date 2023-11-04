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Литва витратить понад 3 млрд доларів на закупівлю військових товарів

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Протягом наступного десятиліття Литва планує виділити близько 3,1 млрд доларів на закупівлю військових товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Латвії.

У відомстві зазначили, що накопичення військових запасів стало особливо актуальним, коли Росія напала на Україну. Стверджується, що близько 90 відсотків із закуплених військових товарів складатимуть боєприпасів, решта - різні інженерні засоби і вибухові матеріали.

"Коли Система національної оборони набуває нових, сучасних систем озброєння, закуповуються і необхідні їй боєприпаси, розширюється інфраструктура їх обслуговування та зберігання. Ми приділяємо багато уваги накопиченню боєприпасів та інших військових матеріалів", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

В Міноборони додають, що у 2022 році на закупівлю військових запасів припало 18,3 відсотка від оборонного бюджету. 

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей витратять на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

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Литва