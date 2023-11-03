Литва висловила готовність допомагати енергетичному сектору України цієї зими

Литва готова допомагати енергетичному сектору України, як це відбувалося минулої зими.
Про це заявив старший помічник президента Литви Ярослав Неверовічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Щоб забезпечити стійкість енергетичного сектору та безпеку енергопостачання, необхідно об'єднати зусилля і працювати разом. Литва і цієї зими буде разом з Україною", - зазначив помічник президента.
Литва вже надала Україні два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів, пересувну теплову котельню.
Зазначається, що найближчим часом планується надати додаткову допомогу.
Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.
Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей витратять на сферу освіти.
Місяць тому Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.
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