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Литва не виключає провокацій Білорусі під час саміту НАТО

Фото: Білорусь може влаштувати провокації під час саміту НАТО (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Глава Служби охорони державного кордону Рустамас Любаєвас вважає, що під час проведення Вільнюського саміту НАТО білоруський режим може використовувати нелегальних мігрантів проти Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Одним із можливих ризиків, що входять у зону нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки під час проведення заходу", - сказав Любаєвас на прес-конференції МВС.

За словами глави Служби охорони державного кордону (СОДГ), попри те, що на сьогодні потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО, що пройде на початку липня цього року.

"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", - зазначив глава СОДГ.

Саміт НАТО в Литві

Нагадаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі вперше відбудеться саміт НАТО. Це буде найбільший захід в історії Литви, у якому очікують на участь 40-50 іноземних делегацій і приблизно 2 тис. представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.

Більше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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