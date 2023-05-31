Литва не виключає провокацій Білорусі під час саміту НАТО
Глава Служби охорони державного кордону Рустамас Любаєвас вважає, що під час проведення Вільнюського саміту НАТО білоруський режим може використовувати нелегальних мігрантів проти Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Одним із можливих ризиків, що входять у зону нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки під час проведення заходу", - сказав Любаєвас на прес-конференції МВС.
За словами глави Служби охорони державного кордону (СОДГ), попри те, що на сьогодні потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО, що пройде на початку липня цього року.
"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", - зазначив глава СОДГ.
Саміт НАТО в Литві
Нагадаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі вперше відбудеться саміт НАТО. Це буде найбільший захід в історії Литви, у якому очікують на участь 40-50 іноземних делегацій і приблизно 2 тис. представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.
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