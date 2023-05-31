Литва не исключает провокаций Беларуси во время саммита НАТО

Глава Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас считает, что во время проведения Вильнюсского саммита НАТО белорусский режим может использовать нелегальных мигрантов против Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Одним из возможных рисков, входящих в зону нашей ответственности, является использование нелегальной миграции с целью дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия", - сказал Любаевас на пресс-конференции МВД.

По словам главы Службы охраны государственной границы (СОГГ), несмотря на то, что на сегодня поток нелегальных мигрантов на литовской границе сократился, белорусский режим все же может снова попытаться возобновить нелегальную миграцию во время саммита НАТО, который пройдет в начале июля этого года.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию либо до мероприятия, либо во время него", - отметил глава СОДГ.

Саммит НАТО в Литве

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе впервые состоится саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, в котором ожидается участие 40-50 иностранных делегаций и примерно 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

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