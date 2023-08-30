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Литва викликала посла Ватикану після прославлення Франциском російського імперіалізму

Литва, Середа 30 серпня 2023 15:21
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Литва викликала посла Ватикану після прославлення Франциском російського імперіалізму Фото: представника папи-імперіаліста викликали до МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Литва, член ЄС із католицькою більшістю, викликала дипломата Ватикану в країні після того, як папа Франциск закликав російську молодь пам'ятати, що вони є спадкоємцями великої Російської імперії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Литви запросило апостольського нунцію для "бесіди" після повернення архієпископа з відпустки, повідомив представник міністерства.

Ватикан вже виступив із заявою, в якій говориться, що Франциск нібито не мав наміру прославляти російський імперіалізм у своїй промові, в якій він також звеличував російських імператорів Петра I та Катерину II, які розширили Російську імперію.

Території Литви та Польщі були приєднані до Російської імперії у XVIII столітті Катериною II. Країни відокремилися після Першої світової війни, після того, як у XIX столітті були жорстоко придушені два повстання проти імперії.

Україна також колись була частиною тієї самої імперії. У МЗС України заявили, слова Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі назвали "дуже втішною" заяву папи римського Франциска із прославленням російських царів.

Католицька Литва

Литва, країна з населенням 2,8 млн осіб, три чверті якої ідентифікують себе як католики, була затятим критиком Росії та прихильником України як у Європейському Союзі, так і в НАТО.

Католицьку церкву досі шанують у країні за її антикомуністичну позицію, яка виступає за незалежність, коли вона перебувала під окупацією Радянського Союзу. Протягом цього періоду Ватикан зберігав дипломатичне представництво Литви при Святому Престолі, оскільки не визнавав анексію.

Франциск відслужив месу перед 100-тисячним натовпом у Литві, коли він відвідав її у 2018 році.

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Папа римський Литва
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