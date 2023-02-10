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Литва відправила в Україну зенітні установки L70, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Литва відправила в Україну зенітні установки L70 (facebook.com/kariuomene)
Автор: Іван Носальський

Литва сьогодні, 10 лютого, відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як зазначає видання, зенітки були завантажені на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправлені сьогодні. Крім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідно для того, щоб використовувати таку техніку.

До передачі інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управлінню зенітками.

Варто зауважити, що L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 січня Литва анонсувала передачу Україні гелікоптерів Мі-8 та зеніток L70.

Вчора, 9 січня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що його країна передає Україні 36 зенітних знарядь.

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