ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва відправила в Україну зенітні установки L70, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 10 лютого 2023 19:30
Литва відправила в Україну зенітні установки L70, - ЗМІ Ілюстративне фото: Литва відправила в Україну зенітні установки L70 (facebook.com/kariuomene)
Автор: Іван Носальський

Литва сьогодні, 10 лютого, відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як зазначає видання, зенітки були завантажені на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправлені сьогодні. Крім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідно для того, щоб використовувати таку техніку.

До передачі інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управлінню зенітками.

Варто зауважити, що L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 січня Литва анонсувала передачу Україні гелікоптерів Мі-8 та зеніток L70.

Вчора, 9 січня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що його країна передає Україні 36 зенітних знарядь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Допомога Україні ПВО Військова допомога
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм