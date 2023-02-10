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Литва отправила в Украину зенитные установки L70, - СМИ

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Пятница 10 февраля 2023 19:30
Литва отправила в Украину зенитные установки L70, - СМИ Иллюстративное фото: Литва отправила в Украину зенитные установки L70 (facebook.com/kariuomene)
Автор: Иван Носальский

Литва сегодня, 10 февраля, отправила в Украину обещанные в рамках военной помощи зенитные установки L70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отмечает издание, зенитки были погружены на автомобили в Радвилишкском районе Литвы и отправлены сегодня. Помимо зенитных орудий Украина также получит боеприпасы и дополнительное оборудование, которое необходимо для того, чтобы использовать такую технику.

До передачи инструкторы литовской армии несколько последних недель обучали украинских солдат управлению зенитками.

Стоит заметить, что L70 предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников на расстоянии до 5 километров в любых погодных условиях.

Напомним, ранее стало известно, что 19 января Литва анонсировала передачу Украине вертолетов Ми-8 и зениток L70.

Вчера, 9 января, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что его страна передает Украине 36 зенитных орудий.

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