Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням

З Литви в Україну відправлено шість вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 млн євро, повідомив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс. За даними прес-служби, з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.