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Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 15:12
Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Из Литвы в Украину отправили шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего Литва намерена передать 252 трансформатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По данным пресс-службы, с начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для возобновления электро- и теплоснабжения.

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