Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием

Из Литвы в Украину отправили шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего Литва намерена передать 252 трансформатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. По данным пресс-службы, с начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.