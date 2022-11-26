Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием
Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис (facebook.com/minenergoUkraine)
Из Литвы в Украину отправили шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего Литва намерена передать 252 трансформатора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .
Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
По данным пресс-службы, с начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для возобновления электро- и теплоснабжения.