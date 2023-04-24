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Литва відключиться від енергосистеми РФ не одна, а разом із іншими країнами Балтії

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Понеділок 24 квітня 2023 16:47
Литва відключиться від енергосистеми РФ не одна, а разом із іншими країнами Балтії Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Литва має відключитись від російської енергосистеми не одна, а разом з іншими країнами Балтії і необхідно прискорити синхронізацію з континентальною Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, яку приводить Delfi.

Литва в суботу з 11:00 до 21:00 була відключена від енергосистеми російської енергетики - зв'язку з Латвією, Білоруссю та Калінінградською областю РФ не працювали, а працювали зв'язки з Польщею та Швецією.

Електроенергію споживачам постачали електростанції, що діють у Литві. Вперше в історії країни баланс та частота системи електропостачання контролювали лише диспетчери Litgrid.

"Можу дати таку оцінку, що це величезний крок до нашої енергетичної незалежності. Хочу нагадати, що досі частота і вся наша енергосистема керується з РФ, ми вперше взяли керування нашою енергосистемою у свої руки, ми самі контролювали частоту, керували системою, виробляли електроенергію самостійно", - сказав міністр.

Він наголосив, що таким чином знімається остання ланка, яка прив'язує Литву до імперії СРСР. Підключення до мереж континентальної Європи та робота в синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами континентальної Європи буде забезпечено не пізніше 2025 року.

Міністр додав, що Латвія та Естонія також хочуть швидше синхронізуватися з Європою, а випробування Литви є для них успішним прикладом.

Нагадаємо, що влада Литви у суботу, 22 квітня, у тестовому режимі відключалась від російської енергосистеми. Повністю від'єднатись країна планує лише наступного року.

У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

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