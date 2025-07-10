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Литва виділить понад 20 млн євро на школу-хаб та інші проєкти в Україні

Рим, Четвер 10 липня 2025 18:57
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Литва виділить понад 20 млн євро на школу-хаб та інші проєкти в Україні Фото: Оксен Лісовий, голова МОН України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Литва планує вкласти 21 мільйон євро на розвиток української освіти. Зокрема, у Житомирі побудують сучасну школу-хаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового у Facebook.

"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, який передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення і розвитку української освіти", - розповів глава МОН.

За його словами, гроші планують розподілити таким чином:

  • 17 млн євро - на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі, яка стане прикладом безпечного, інклюзивного та інноваційного простору для дітей;
  • 3 млн євро - на облаштування сонячних енергетичних систем у школах, дитячих садочках семи областей, щоб зменшити залежність від традиційних джерел енергії та забезпечити автономність закладів освіти в кризових ситуаціях;
  • 1 млн євро - на програми освітнього надолуження та STEAM-навчання в Одеській області.

За словами Лісового, така угода - результат підготовки, яку Україна провела разом із партнерами ще до конференції з відновлення, що відбувається нині в Римі.

Нова допомога від Бельгії

Нагадаємо, раніше бельгійська інвестиційна компанія BIO Invest вирішила виділити 5 млн євро на розвиток українського малого та середнього бізнесу.

Відповідну угоду BIO Invest підпише з банком "Львів".

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