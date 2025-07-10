Литва виділить понад 20 млн євро на школу-хаб та інші проєкти в Україні
Литва планує вкласти 21 мільйон євро на розвиток української освіти. Зокрема, у Житомирі побудують сучасну школу-хаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового у Facebook.
"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, який передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення і розвитку української освіти", - розповів глава МОН.
За його словами, гроші планують розподілити таким чином:
- 17 млн євро - на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі, яка стане прикладом безпечного, інклюзивного та інноваційного простору для дітей;
- 3 млн євро - на облаштування сонячних енергетичних систем у школах, дитячих садочках семи областей, щоб зменшити залежність від традиційних джерел енергії та забезпечити автономність закладів освіти в кризових ситуаціях;
- 1 млн євро - на програми освітнього надолуження та STEAM-навчання в Одеській області.
За словами Лісового, така угода - результат підготовки, яку Україна провела разом із партнерами ще до конференції з відновлення, що відбувається нині в Римі.
Нова допомога від Бельгії
Нагадаємо, раніше бельгійська інвестиційна компанія BIO Invest вирішила виділити 5 млн євро на розвиток українського малого та середнього бізнесу.
Відповідну угоду BIO Invest підпише з банком "Львів".
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