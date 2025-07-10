Литва выделит более 20 млн евро на школу-хаб и другие проекты в Украине

Литва планирует вложить 21 миллион евро на развитие украинского образования. В частности, в Житомире построят современную школу-хаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Facebook.

"Сегодня заключен стратегический меморандум с правительством Литвы, предусматривающий 21 млн евро целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования", - рассказал глава МОН. По его словам, деньги планируют распределить следующим образом: 17 млн евро ​​- на строительство современной школы-хаба в Житомире, которая станет примером безопасного, инклюзивного и инновационного пространства для детей;

3 млн евро - на обустройство солнечных энергетических систем в школах, детских садах семи областей, чтобы уменьшить зависимость от традиционных источников энергии и обеспечить автономность учебных заведений в кризисных ситуациях;

1 млн евро - на программы образовательного наверстывания и STEAM-обучения в Одесской области. По словам Лисового, такое соглашение - результат подготовки, которую Украина провела вместе с партнерами еще до конференции по восстановлению, которая проходит сейчас в Риме.