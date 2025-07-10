ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Литва выделит более 20 млн евро на школу-хаб и другие проекты в Украине

Рим, Четверг 10 июля 2025 18:57
UA EN RU
Литва выделит более 20 млн евро на школу-хаб и другие проекты в Украине Фото: Оксен Лисовой, глава МОН Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Литва планирует вложить 21 миллион евро на развитие украинского образования. В частности, в Житомире построят современную школу-хаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Facebook.

"Сегодня заключен стратегический меморандум с правительством Литвы, предусматривающий 21 млн евро целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования", - рассказал глава МОН.

По его словам, деньги планируют распределить следующим образом:

  • 17 млн евро ​​- на строительство современной школы-хаба в Житомире, которая станет примером безопасного, инклюзивного и инновационного пространства для детей;
  • 3 млн евро - на обустройство солнечных энергетических систем в школах, детских садах семи областей, чтобы уменьшить зависимость от традиционных источников энергии и обеспечить автономность учебных заведений в кризисных ситуациях;
  • 1 млн евро - на программы образовательного наверстывания и STEAM-обучения в Одесской области.

По словам Лисового, такое соглашение - результат подготовки, которую Украина провела вместе с партнерами еще до конференции по восстановлению, которая проходит сейчас в Риме.

Новая помощь от Бельгии

Напомним, ранее бельгийская инвестиционная компания BIO Invest решила выделить 5 млн евро на развитие украинского малого и среднего бизнеса.

Соответствующее соглашение BIO Invest подпишет с банком "Львов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва МОН Помощь Украине
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом