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Литва виділить допомогу на реабілітацію українських військових

Середа 05 червня 2024 16:21
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Литва виділить допомогу на реабілітацію українських військових Архівне фото: Литва виділить допомогу на реабілітацію українських військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Литви схвалив виділення для України нового траншу фінансової допомоги. Серед іншого гроші буде виділено на реабілітацію військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що йдеться про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

Реконструкція України

Видання пише, що на фінансування та реалізацію проекту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділено 2,7 млн євро.

Реалізацією відновлення школи займатиметься Центральне агентство управління проєктами і на це відвели 18 місяців.

Реабілітація військових

Також видання вказує, що на фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяються на реконструкцію:

  • реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні - до 2,5 млн євро;
  • на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі - до 5,6 млн євро;
  • також до 1,9 млн євро для установ та організацій, що здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг.

Цим також займатиметься Центральна агенція управління проєктами, а планована тривалість реалізації програми становить 24 місяці.

Допомога від Литви

Литва активно підтримує Україну з перших днів російського вторгнення, особливо у військовому плані. При цьому країна не забуває і про гуманітарну підтримку.

Наприклад, нещодавно стало відомо, що уряд Литви схвалив підготовлену Міністерством фінансів постанову про виділення 5 млн євро на потреби освіти України.

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