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Литва та сусідні країни проведуть навчання щодо закриття кордону з Білоруссю

П'ятниця 27 жовтня 2023 21:36
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Литва та сусідні країни проведуть навчання щодо закриття кордону з Білоруссю Фото: Агне Білотайте (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва та сусідні країни планують провести навчання щодо закриття кордону з Білоруссю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що Литва разом із сусідніми країнами регіону планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю.

"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні і спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", - сказала Білотайте.

Вона зазначила, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.

Країни Європи посилюють безпеку на кордоні з Білоруссю

Нещодавно Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю. Вони почнуть діяти з 16 жовтня і до кінця поточного року.

У серпні стало відомо, що Польща створить нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс говорив, що у випадках масового напливу мігрантів Латвія готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.

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