ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Вівторок 16 квітня 2024 15:00
UA EN RU
Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів Фото: міністр економіки Литви Аушріні Армонайте (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр економіки Литви Аушріне Армонайте заявила, що завод стане однією з найбільших інвестицій, зроблених у балтійській країні. Тепер будуть вестися переговори про укладення детальної інвестиційної угоди.

"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила вона.

Угода Литви з Rheinmetall

Раніше Сейм Литви підтримав поправки до законодавства, щодозволить великим оборонним компаніям швидше розпочати розробку проектів у Литві.

Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте заявляла, що поправки до закону, які полегшать входження Rheinmetall, зроблять Литву однією з найсприятливіших для оборонної промисловості.

Раніше Rheinmetall оголосив про плани будівництва у Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва
NEWS
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок