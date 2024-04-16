Литва и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов

Литва подписала протокол о намерениях с немецкой компанией Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов в балтийской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что завод станет одной из крупнейших инвестиций, сделанных в балтийской стране. Теперь будут вестись переговоры о заключении подробного инвестиционного соглашения. "Мы привлекаем инвестиции, которые принесут прибыль и помогут нам обеспечить самостоятельность в закупках вооружений", - заявила она.