Литва створила комісію для перевірки обставин набуття громадянства дітьми Абрамовича

Департаменту міграції також було доручено оцінити список осіб та організацій, які підпадають під санкції Євросоюзу, та перевірити, чи не є інші члени сімей санкціонованих осіб громадянами Литви.

"Надання громадянства не може бути таємницею, а литовський паспорт – прикриттям для обходу санкцій або іншого зловживання ними. У цей геополітично складний період захист особистих даних не може бути вищим за інтереси національної безпеки", - заявила Білотайте.

У МВС Литви також підтвердили, що громадянство надали двом дітям Абрамовича ще до вторгнення РФ в Україну, а сам Абрамович не має литовського громадянства.

Білотайте також повідомила, що її відомство готує відповідні правові акти, які дозволять анулювати литовське громадянство через загрозу національній безпеці та в осіб, які отримали паспорт за ознакою походження. Наразі поправки до закону узгоджуються.

Що передувало

Раніше стало відомо, що двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича отримали громадянство у Литві. Так син Абрамовича отримав його за 2 дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, вони намагалися допомогти батькові оминати санкції.

Зазначається, що литовські паспорти Аркадія та Ганни використовувалися для операцій, які зазвичай розглядаються як спроба обійти санкції.

Ще в січні цього року повідомлялося, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення армії РФ в Україну переписав на своїх сімох дітей активи пов'язаних з ним трастів на суму щонайменше 4 млрд доларів.