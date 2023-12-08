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Литва создала комиссию для проверки обстоятельств получения гражданства детьми Абрамовича

Фото: Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сформировала специальную комиссию, которая оценит обстоятельства, при которых дети российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

Департаменту миграции также было поручено оценить список лиц и организаций, подпадающих под санкции Евросоюза, и проверить, не являются ли другие члены семей санкционированных лиц гражданами Литвы.

"Предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт – прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими. В этот геополитически сложный период защита личных данных не может быть выше интересов национальной безопасности", - заявила Билотайте.

В МВД Литвы также подтвердили, что гражданство было предоставлено двум детям Абрамовича еще до вторжения РФ в Украину, а сам Абрамович не имеет литовского гражданства.

Билотайте также сообщила, что ее ведомство готовит соответствующие правовые акты, которые позволят аннулировать литовское гражданство по причине угрозы национальной безопасности и у лиц, получивших паспорт по признаку происхождения. В настоящее время поправки к закону согласуются.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили гражданство в Литве. Так, сын Абрамовича получил его за 2 дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом, они пытались помочь отцу обходить санкции.

Отмечается, что литовские паспорта Аркадия и Анны использовались для операций, которые обычно рассматриваются как попытка обойти санкции.

Еще в январе этого года сообщалось, что Роман Абрамович за три недели до начала вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов на сумму не менее 4 млрд долларов.

 

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