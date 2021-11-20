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Литва создала военную базу на границе для защиты от наплыва нелегалов из Беларуси

Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси. База нужна для помощи пограничникам, поскольку десятки мигрантов из Беларуси каждый день пытаются попасть в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

База оперативного реагирования была организована на территории промышленной зоны в Друскининкае. Там установили теплые палатки, сделали столовую, санитарную зону, провели электричество и разместили военную технику.

Передовая оперативная база НАТО (FOB) - это инфраструктура, устанавливаемая во время различных операций и миссий, обычно расположенная недалеко от объекта. На таких базах планируются операции, солдаты живут, отдыхают и тренируются, а также выезжают на места боевых действий.

На базе в Друскининкае военнослужащие подразделений тыла Вооруженных сил Литвы установили всю обычную инфраструктуру: отапливаемые палатки, столовую, санитарные зоны, технические автостоянки, столовую, обеспечили электроснабжение, освещение и другие необходимые услуги для постоянного проживания.

Подробнее о ситуации на границах с Беларусью читайте в материале РБК-Украина "Кризис мигрантов. Сможет ли Лукашенко расколоть Европу".

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