Литва не смогла оспорить поражение от сборной Германии на Евробаскете-2022: детали скандала
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отклонила протест литовской сборной на исходе матча группового этапа чемпионата Европы против Германии (107:109 ОТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter FIBA Media.
ФИБА объявила окончательный вердикт относительно итога поединка литовцев и немцев. Результат матча останется без изменений.
Сборная Литвы опротестовала поражение из-за судейской ошибки. В третьей четверти поединка арбитры присудили балтийцам два штрафных броска вместо трех. Наставник сборной Германии получил технический фол, а в мгновение до этого его подопечные сфолили против Валанчюнаса.
Правила ФИБА четко урегулировали подобные ситуации. Согласно им, сначала пробивается штрафной за технический фол, затем – два штрафных за пробивное нарушение правил. Литовцам же дали исполнить только два последних.
Протест, правда, был отклонен по формальной причине – литовцы подали его после установленных 60 минут с момента финального свистка. В то же время, в ФИБА добавили, что даже без отклонения от временных рамок протест не был бы поддержан, поскольку указанные причины не позволяют его принять.
FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Lithuania and Germany pic.twitter.com/7aoSBMRSR3— FIBA Media (@FIBA_media) September 4, 2022
Напомним, что баскетбольная сборная Украины одолела Эстонию во 2-м туре Евробаскета.
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