ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва не смогла оспорить поражение от сборной Германии на Евробаскете-2022: детали скандала

Новина українською →
Кельн, Понедельник 05 сентября 2022 12:55
Литва не смогла оспорить поражение от сборной Германии на Евробаскете-2022: детали скандала Фото: Арнас Буткевичюс и Рокас Йокубайтис шокированы несправедливостью (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отклонила протест литовской сборной на исходе матча группового этапа чемпионата Европы против Германии (107:109 ОТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter FIBA Media.

ФИБА объявила окончательный вердикт относительно итога поединка литовцев и немцев. Результат матча останется без изменений.

Сборная Литвы опротестовала поражение из-за судейской ошибки. В третьей четверти поединка арбитры присудили балтийцам два штрафных броска вместо трех. Наставник сборной Германии получил технический фол, а в мгновение до этого его подопечные сфолили против Валанчюнаса.

Правила ФИБА четко урегулировали подобные ситуации. Согласно им, сначала пробивается штрафной за технический фол, затем – два штрафных за пробивное нарушение правил. Литовцам же дали исполнить только два последних.

Протест, правда, был отклонен по формальной причине – литовцы подали его после установленных 60 минут с момента финального свистка. В то же время, в ФИБА добавили, что даже без отклонения от временных рамок протест не был бы поддержан, поскольку указанные причины не позволяют его принять.

Напомним, что баскетбольная сборная Украины одолела Эстонию во 2-м туре Евробаскета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Чемпионат Европы
NEWS
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить