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Литва не змогла оскаржити поразку від збірної Німеччини на Євробаскеті-2022: деталі скандалу

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Кьольн, Понеділок 05 вересня 2022 12:55
Литва не змогла оскаржити поразку від збірної Німеччини на Євробаскеті-2022: деталі скандалу Фото: Арнас Буткевічюс і Рокас Йокубайтіс шоковані несправедливістю (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відхилила протест литовської збірної на результат матчу групового етапу чемпіонату Європи проти Німеччини (107:109 ОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter FIBA Media.

ФІБА оголосила остаточний вердикт щодо підсумку двобою литовців і німців. Результат поєдинку залишиться без змін.

Збірна Литви опротестувала поразку через суддівську помилку. У третій чверті поєдинку арбітри присудили балтійцям два штрафних кидка замість трьох. Керманич збірної Німеччини отримав технічний фол, а за мить до цього його підопічні сфолили проти Валанчюнаса.

Правила ФІБА чітко врегульовують такі ситуації. За їхньою буквою, спершу пробивається штрафний за технічний фол, потім – два штрафних за пробивне порушення правил. Натомість литовцям дали виконати лише два останніх.

Протест, щоправда, відхилили з формальної причини – литовці подали його після встановлених 60 хвилин із моменту фінального свистка. Водночас у ФІБА додали, що навіть без відхилення від часових рамок протест не був би підтриманий, оскільки вказані причини не дозволяють його прийняти.

Нагадаємо, що баскетбольна збірна України здолала Естонію у 2-му турі Євробаскету.

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