Литва не змогла оскаржити поразку від збірної Німеччини на Євробаскеті-2022: деталі скандалу
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відхилила протест литовської збірної на результат матчу групового етапу чемпіонату Європи проти Німеччини (107:109 ОТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter FIBA Media.
ФІБА оголосила остаточний вердикт щодо підсумку двобою литовців і німців. Результат поєдинку залишиться без змін.
Збірна Литви опротестувала поразку через суддівську помилку. У третій чверті поєдинку арбітри присудили балтійцям два штрафних кидка замість трьох. Керманич збірної Німеччини отримав технічний фол, а за мить до цього його підопічні сфолили проти Валанчюнаса.
Правила ФІБА чітко врегульовують такі ситуації. За їхньою буквою, спершу пробивається штрафний за технічний фол, потім – два штрафних за пробивне порушення правил. Натомість литовцям дали виконати лише два останніх.
Протест, щоправда, відхилили з формальної причини – литовці подали його після встановлених 60 хвилин із моменту фінального свистка. Водночас у ФІБА додали, що навіть без відхилення від часових рамок протест не був би підтриманий, оскільки вказані причини не дозволяють його прийняти.
FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Lithuania and Germany pic.twitter.com/7aoSBMRSR3— FIBA Media (@FIBA_media) September 4, 2022
Нагадаємо, що баскетбольна збірна України здолала Естонію у 2-му турі Євробаскету.
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