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Литва розпочне кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами, - Delfi

Вівторок 01 жовтня 2024 22:40
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Литва розпочне кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами, - Delfi Ілюстративне фото: Литва проводитиме кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Литва розпочинає кампанія з боротьби з вербуванням. Вона спрямована на протидію зростаючій активності спецслужб недружніх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Delfi.

За даними видання, кампанія складається з трьох відеороликів, заснованих на реальних випадках вербування. Їх основна мета - привернути увагу суспільства до того, що будь-який громадянин Литви може стати мішенню для ворожих спецслужб.

Зазначається, що останнім часом найбільш активну розвідку в Литві ведуть російські спецслужби. Їх діяльність досягла найвищого рівня з часів відновлення незалежності країни. Окрім Росії подібні операції організовують білоруські та китайські спецслужби.

"Росія більше не задовольняється інформаційними атаками чи пропагандистськими кампаніями, а проводить агресивні розвідувальні операції на Заході, як-от диверсії, вандалізм і кібератаки. Метою подібних операцій є вербування осіб і в нашій державі. Останнім часом для цієї мети активно використовуються соціальні мережі, де шукають осіб, які згодні співпрацювати з ворожими службами через ідеологічні переконання або бажання легко і швидко", - пише видання.

Найчастіше об'єктами вербування стають держслужбовці, військові, співробітники правоохоронних органів, політики, журналісти та бізнесмени, які можуть мати доступ до важливої інформації чи стратегічних контактів. При цьому ворожі спецслужби зацікавлені в особах, які можуть стежити за військовими чи енергетичними об'єктами Литви.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою.

Раніше ми повідомляли, що Україна підписала безпекові угоди з Литвою та Естонією.

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