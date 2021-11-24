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Литва протестует против планов запуска второго блока Белорусской АЭС

Автор: Анна Полисученко

Литва выразила протест против планов запуска второго блока Белорусской АЭС. Представителю посольства Республики Беларусь в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска по запуску в конце этого года второго энергоблока АЭС, построенной неподалеку от литовской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.

Министерство иностранных дел отмечает, что ввод в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции удвоит угрозу ядерной безопасности и окружающей природной среде в Литве и других странах региона и призывает Минск воздержаться от этого "безответственного и опасного" решения.

Литва также требует приостановить работу 1-го блока АЭС, пока не будут выполнены все современные требования по ядерной безопасности.

Как отмечается, решение Беларуси о строительстве атомной электростанции вблизи литовской границы, на незначительном расстоянии от Вильнюса, было и всегда будет важнейшим вопросом в сфере безопасности.

В МИДе предостерегают, что Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические средства для защиты благосостояния своего народа и интересов собственной национальной безопасности.

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Литва