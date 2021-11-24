Литва протестує проти планів запуску другого блоку Білоруської АЕС

Міністерство закордонних справ зазначає, що введення в експлуатацію другого енергоблоку білоруської атомної електростанції подвоїть загрозу ядерній безпеці і навколишньому природному середовищу в Литві та інших країнах регіону і закликає Мінськ утриматися від цього "безвідповідального і небезпечного" рішення.

Литва також вимагає призупинити роботу 1-го блоку АЕС, поки не будуть виконані всі сучасні вимоги з ядерної безпеки.

Як зазначається, рішення Білорусі про будівництво атомної електростанції поблизу литовського кордону, на незначній відстані від Вільнюса, було і завжди буде найважливішим питанням у сфері безпеки.

У МЗС застерігають, що Литва буде використовувати всі можливі дипломатичні, політичні, правові та технічні засоби для захисту добробуту свого народу та інтересів власної національної безпеки.