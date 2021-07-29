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Литва просит созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за мигрантов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к главе МВД Словении с призывом созвать внеочередное заседание Совета министров внутренних дел Евросоюза. Литва хочет обсудить на заседании ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Литвы.

"Прошло всего две недели с последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, и количество нелегальных мигрантов за это время увеличилось почти вдвое. Эта ситуация требует немедленных действий и решений", - подчеркнула Билотайте.

В обращении к словенской коллеге глава МВД Литвы отметила, что Вильнюс нуждается в реальной политической, финансовой и экспертной поддержке, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов и предотвратить их попадание в другие страны ЕС.

"Одна из важнейших задач - установка физического барьера", - заявила она.

В этом году, по данным МВД Литвы, литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 3145 мигрантов.

Напомним, Украина решила помочь Литве в борьбе с потоком нелегалов из Беларуси. Украинская сторона передаст Литве колючую проволоку.

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