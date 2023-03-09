Литва не пропустила судно під прапором РФ та літак із підсанкційним росіянином

До Литви не пропустили судно під прапором РФ, а також літак, на борту якого знаходився громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра комунікацій та транспорту Литви Марюса Скуодіса, яку приводить Delfi.

"Минулого тижня одна людина, яка перебуває під санкціями, намагалася прилетіти до Литви літаком", - йдеться у заяві.

Міністр додав, що на вихідних до Клайпедського порту не пустили судно, що дрейфувало під російським прапором.

Член уряду підкреслює, що росіянами вишукуються схеми обходу санкцій і вони намагаються їх обійти. Уряд схильний підтримувати запровадження національних санкцій та накладення багатотисячних штрафів за порушення міжнародних обмежень.

Таке рішення ухвалив у середу Кабмін, підтримавши законодавчу ініціативу Міністерства закордонних справ Литви. Сейму ще доведеться ухвалити рішення щодо цих законопроектів. Парламентаріїв просять розглянути законопроект терміново.