Литва не пропустила судно под флагом РФ и самолет с подсанкционным россиянином

В Литву не пропустили судно под флагом РФ, а также самолет, на борту которого находился гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса, которое приводит Delfi.

"На прошлой неделе один человек, находящийся под санкциями, пытался прилететь в Литву самолетом", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что на выходных в Клайпедский порт не пустили дрейфующее под российским флагом судно.

Член правительства подчеркивает, что россиянами изыскиваются схемы обхода санкций и пытаются их обойти. Правительство склонно поддерживать введение национальных санкций и наложение многотысячных штрафов за нарушение международных ограничений.

Такое решение принял в среду Кабмин, поддержав законодательную инициативу Министерства иностранных дел Литвы. Сейма еще придется принять решение по этим законопроектам. Парламентариев просят рассмотреть законопроект срочно.