Литва не пропустила судно под флагом РФ и самолет с подсанкционным россиянином
В Литву не пропустили судно под флагом РФ, а также самолет, на борту которого находился гражданин России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса, которое приводит Delfi.
"На прошлой неделе один человек, находящийся под санкциями, пытался прилететь в Литву самолетом", - говорится в заявлении.
Министр добавил, что на выходных в Клайпедский порт не пустили дрейфующее под российским флагом судно.
Член правительства подчеркивает, что россиянами изыскиваются схемы обхода санкций и пытаются их обойти. Правительство склонно поддерживать введение национальных санкций и наложение многотысячных штрафов за нарушение международных ограничений.
Такое решение принял в среду Кабмин, поддержав законодательную инициативу Министерства иностранных дел Литвы. Сейма еще придется принять решение по этим законопроектам. Парламентариев просят рассмотреть законопроект срочно.
Напомним, что Литва рассматривает вопрос о полном отказе от перевозки российских и белорусских грузов через свою территорию. Но такой шаг следует согласовать с ЕС.
В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы России и против которых уже введены санкции ЕС.
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