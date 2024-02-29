Литва продовжила роботу групи з розслідування військових злочинів РФ в Україні

Литва продовжила на два роки роботу Спільної групи з розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Прокуратура Литви готова не тільки продовжувати досудове розслідування й обмінюватися з Україною та іншими членами ГД ООН або іншими іноземними державами відповідними даними розслідування. Ми будемо прагнути до того, щоб особи, які вчинили злочини, виявлені під час досудового розслідування, не уникли кримінальної відповідальності", - заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскієне.

Спільну слідчу групу, що координується Євроюстом, було створено за пропозицією прокуратури Литви об'єднати членів Євроюсту для міжнародного співробітництва з метою максимально ефективного розслідування військових злочинів, заборонених міжнародним правом, скоєних в Україні.

Першими угоду про співпрацю з ГООН підписали генеральні прокурори Литви, України та Польщі. З моменту створення Євроюст надає необхідну координаційну, юридичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу в діяльності ЦГВГ.

До групи також приєдналися прокуратура Міжнародного кримінального суду, прокуратури Естонії, Латвії, Словаччини та Румунії, Міністерство юстиції США та Європол.

Військова допомога Литви

Днями у Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників. Благодійна кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні.

Торік у жовтні Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу. Комплекси оперативно заступили на бойове чергування.

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