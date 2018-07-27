В МИД положительно оценивают плодотворное сотрудничество между Украиной и Литвой

Литва продолжит оказывать поддержку Украине, в частности в сфере защиты прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Вчера, 26 июля 2018 года в МИД Украины состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с главным парламентским омбудсменом Литовской Республики Аугустинасом Нормантасом.

Они положительно оценили плодотворное сотрудничество между Украиной и Литвой и обсудили актуальные вопросы украинско-литовских отношений в сфере защиты прав человека. Отдельное внимание уделили проекту Евросоюза Twinning "Внедрение успешного европейского опыта с целью укрепления институционального потенциала секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека для защиты прав и свобод человека".

"Отмечена историческая межгосударственная связь, совместные усилия в противодействии внешним угрозам, важность обмена опытом, поддержка и взаимопомощь. Также были отмечены открытость и готовность к дальнейшему сотрудничеству", - сообщают в МИД.

Скриншот (twitter.com/MFA_Ukraine)

Напомним, в июне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литва должна быть готова к вторжению Российской Федерации. Она оценила вероятность нападения на Литву со стороны России как "значительную".