У МЗС позитивно оцінюють плідне співробітництво між Україною та Литвою

Литва продовжить надавати підтримку Україні, зокрема у сфері захисту прав людини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Вчора, 26 липня 2018 року, у МЗС України відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із головним парламентським омбудсменом Литовської Республіки Аугустінасом Нормантасом.

Вони позитивно оцінили плідне співробітництво між Україною та Литвою та обговорили актуальні питання українсько-литовських відносин у сфері захисту прав людини. Окрему увагу приділили проекту Євросоюзу Twinning "Впровадження успішного європейського досвіду з метою зміцнення інституційного потенціалу секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини для захисту прав і свобод людини".

"Відзначено історичний міждержавний зв’язок, спільні зусилля в протидії зовнішнім загрозам, важливість обміну досвідом, підтримку та взаємодопомогу. Також було наголошено на відкритості та готовності до подальшої співпраці", - повідомляють у МЗС.

Скріншот (twitter.com/MFA_Ukraine)

Нагадаємо, у червні президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Литва має бути готовою до вторгнення Російської Федерації. Вона оцінила ймовірність нападу на Литву з боку Росії як "значну".