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Интервью

Литва должна быть готовой к вторжению России, - Грибаускайте

НовостиПолитика    20.06.2018 - 09:08
Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)
Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Президент Литвы оценила вероятность нападения со стороны России

Литва должна быть готовой к вторжению Российской Федерации. Об этом в интервью Spiegel заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В частности, она оценила вероятность нападения на Литву со стороны России как "значительную".

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", - заявила Грибаускайте.

Кроме того, она отметила военное превосходство России и подчеркнула, что литовцы готовы защищать страну от любого противника. Грибаускайте подчеркнула, что Запад слишком мягко относится к России.

Напомним, ранее Грибаускайте призвала сильнее защищать воздушное пространство стран Балтии. По ее мнению, развертывание в Польше американских комплексов противовоздушной обороны Patriot усиливает безопасность в регионе.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Литва, Даля Грибаускайте  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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