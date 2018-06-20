Литва должна быть готовой к вторжению России, - Грибаускайте

Президент Литвы оценила вероятность нападения со стороны России

Литва должна быть готовой к вторжению Российской Федерации. Об этом в интервью Spiegel заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В частности, она оценила вероятность нападения на Литву со стороны России как "значительную".

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", - заявила Грибаускайте.

Кроме того, она отметила военное превосходство России и подчеркнула, что литовцы готовы защищать страну от любого противника. Грибаускайте подчеркнула, что Запад слишком мягко относится к России.

Напомним, ранее Грибаускайте призвала сильнее защищать воздушное пространство стран Балтии. По ее мнению, развертывание в Польше американских комплексов противовоздушной обороны Patriot усиливает безопасность в регионе.