Литва закликала країни ЄС відмовитися від російського газу і нафти через "різанину в Бучі"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Європейського Союзу відмовитися від російського газу і нафти. Оскільки так вони фінансують військові злочини Росії як "різанина в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.