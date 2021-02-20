Литва призвала приостановить "Северный поток-2" до выборов в Госдуму РФ

При этом министр отметил, что не выступает за отказ от строительства газопровода.

По его словам, приостановка строительства станет компромиссом между сторонниками и противниками газопровода.

"Мы не предлагаем отменять проект, а только приостановить его. И продолжать строительство, когда будем иметь дело с демократически избранным правительством России. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", - считает глава дипломатии Литвы.

Выборы депутатов Госдумы созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.