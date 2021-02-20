UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Литва призвала приостановить "Северный поток-2" до выборов в Госдуму РФ

Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Это, по его словам, нужно сделать до выборов в Госдуму РФ.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

При этом министр отметил, что не выступает за отказ от строительства газопровода.

По его словам, приостановка строительства станет компромиссом между сторонниками и противниками газопровода.

"Мы не предлагаем отменять проект, а только приостановить его. И продолжать строительство, когда будем иметь дело с демократически избранным правительством России. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", - считает глава дипломатии Литвы.

Выборы депутатов Госдумы созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2". Он считает, что это из-за Украины.

Напомним, что США провели переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждали список компаний, против которых могут ввести санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛитваСеверный поток-2
Читайте также
Маас: приоритетом Германии является завершение "Северного потока-2"
Лавров: вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт для тех, кто уважает закон
Прогноз погоды